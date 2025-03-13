Alperen Berber, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, milli güreşçi Alperen Berber, grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Berber, başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Fransız Vladimeri Karchaidze ile final mücadelesine çıktı.

Finalde, rakibini 3-1 önde iken tuşla yenen Alperen, bu önemli başarıyla altın madalyanın sahibi oldu. Berber, çeyrek finalde bağımsız sporcu Baskhan Saidov'u 6-1, yarı finalde ise Ukraynalı Ivan Chmyr'i 4-1'lik skorlarla geçerek finale yükselmişti.

Geçtiğimiz yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmayı başaran Alperen Berber, millî takıma bir kez daha önemli bir başarı kazandırdı.

Cemal Yusuf Bakır'dan Bronz Madalya

Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda temsil eden Cemal Yusuf Bakır, üçüncülük mücadelesinde Çek Artur Sarkisjan'ı 8-3 yenerek bronz madalya kazandı. Öte yandan, bronz madalya maçını kaybeden Mehmet Hanifi Sarp ise grekoromen stil 55 kiloda beşinci olarak tamamladı.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın sona erecek ve Türk güreşinin uluslararası alandaki başarıları önümüzdeki günlerde devam edecek.