Alperen Şengün'den 'Double-Double' Performansıyla Rockets, Cavaliers'ı Yendi

Alperen Şengün'den İnanılmaz Performans
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sahnesinde, Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün’ün etkileyici "double-double" performansıyla Cleveland Cavaliers'ı 109-108 mağlup etti.
Heyecan Dolu Mücadele
Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Rockets, Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ı kendi sahasında tek sayı farkla yenerek dikkatleri üzerine çekti. Maçın son anları büyük bir heyecana sahne olurken, Şengün, maç bitimine 4,5 saniye kala kullandığı iki serbest atışı da değerlendirdi.
Bu esnada, Cavaliers’tan Darius Garland’ın, maçın bitimine 2,8 saniye kala üç serbest atıştan ikisini kaçırması, Rockets’ın galibiyetini pekiştirdi. Mücadelede yaklaşık 29 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 11 ribaunt, 4 asist ve 1 blok ile oynayarak takımının başarılı bir skor bulmasına yardımcı oldu.
Diğer Maçlarda Öne Çıkanlar
Rockets’ın zaferinin yanı sıra, Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-114 mağlup ederken, Shai Gilgeous-Alexander 54 sayıyla kariyer rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çekti. Jazz'da ise John Collins, 22 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.
New Orleans Pelicans ile Milwaukee Bucks arasında planlanan karşılaşma ise, bölgedeki su baskınları nedeniyle ertelendi.
Geceye Damga Vuran Sonuçlar
NBA'de oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:
- Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 104-114
- Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 84-108
- Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 114-115
- Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 109-108
- Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 132-120
- Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 123-114
- Sacramento Kings-Golden State Warriors: 123-117
- Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 113-117