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Alperen Şengün'den Triple-Double Performansıyla Galibiyet

Alperen Şengün, Clippers'a karşı gerçekleştirilen maçta 16 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle galibiyete önemli katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 10:49
Alperen Şengün'den Triple-Double Performansıyla Galibiyet

NBA'de Alperen Şengün'ün Etkileyici Performansı

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün tarihi bir performans sergilediği maçta Los Angeles Clippers'ı 125-104 mağlup etti. Rockets, konuk ettiği Clippers karşısında 21 sayı farkla galip gelirken, Şengün bu maçta 16 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist ile triple-double yaparak büyük bir başarı gösterdi.

Rockets'taki diğer yıldız, Jabari Smith, 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Clippers'ta James Harden 21 sayı ile takımına katkı sağladı fakat bu, galibiyet için yeterli olmadı.

Cavaliers'den Tarihi Başarı

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Chicago Bulls karşısında 144-126'lık bir skorla galip gelerek 14'te 14 galibiyetle namağlup devam etti. Cavaliers, NBA tarihinde sezona 14 galibiyetle başlayan 6. takım konumuna geldi. Donovan Mitchell, 37 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlarken, Coby White'ın 29 sayısı Bulls'un mağlubiyetini engelleyemedi.

LeBron James Tarih Yazdı

Los Angeles Lakers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 120-115 mağlup etti. Lakers'ta Anthony Davis 40 sayı ve 12 ribaunt ile dikkat çekerken, LeBron James 15 sayı, 16 ribaunt ve 12 asistle oynadı ve NBA kariyerinde ilk kez üst üste 4 kez triple-double yapma başarısını gösterdi. Spurs'ta ise Victor Wembanyama, 28 sayı ve 14 ribaunt ile mücadele etti ancak bu, mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

De'Aaron Fox'un 60 Sayısı Yetersiz Kaldı

Minnesota Timberwolves, deplasmanda Sacramento Kings'i uzatmaların ardından 130-126 yendi. Timberwolves'ta Anthony Edwards, 36 sayıyla takımını galibiyete taşıdı. Ancak, De'Aaron Fox'un 60 sayısı Kings'e galibiyet getirmeye yetmedi.

Gecenin Diğer Sonuçları

- Indiana Pacers-Miami Heat: 111-124
- Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 98-86
- Toronto Raptors-Detroit Pistons: 95-99
- Atlanta Hawks-Washington Wizards: 129-117
- Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 144-126
- New York Knicks-Brooklyn Nets: 124-122
- San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 115-120
- Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 125-104
- New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 101-94
- Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 99-83
- Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 123-118
- Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 126-130 (uzatmalarda)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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