Alperen Şengün: Giresun'dan NBA All-Star'a Uzanan İnanılmaz Yolculuk

Alperen Şengün: Giresun'da Doğan Bir Dev Adam

Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star organizasyonuna seçilen ve bunu başaran ikinci Türk basketbolcu olarak genç yaşta büyük bir başarı hikayesi yazdı. Giresun'da 25 Temmuz 2002'de dünyaya gelen Alperen, basketbola olan ilgisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Basketbola İlk Adım

Alperen, daha çocuk yaşlarda Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur gibi Türk basketbolunun efsanelerinden ilham aldı. Çocukken izlediği bu efsanelerin başarıları, onun basketbola olan tutkusunu katlayarak artırdı. Basketbola ilkokul çağında başlayan Alperen, Giresun Üniversitesi Spor Kulübü altyapısında gösterdiği performansla dikkatleri çekti.

Erken Kariyer Başlangıcı

Henüz 12 yaşında Balıkesir’e giden Alperen, Banvit Kulübü ile genç oyuncu sözleşmesi imzaladı. 16 yaşında Türkiye Basketbol Ligi'nde profesyonel olarak ilk maçına çıkan Alperen, sezonu 10.8 sayı, 6.8 ribaunt ve 1.2 asistle tamamladı.

TBF'nin Gençlik Yatırımı

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun genç oyunculara yaptığı yatırımlardan biri olan Alperen, 2019'da Basketbol Gençler Ligi'nde büyük bir çıkış yakaladı. Bu başarılar, onu ön plana çıkardı ve 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

NBA Yolculuğu

2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. tur 16. sıradan seçilen Alperen, daha sonra Houston Rockets'a takas edildi. İlk maçında gösterdiği performansla çaylak sezonunda büyük bir ivme kazandı. 2022 NBA All-Star Çaylaklar Maçı’na seçilen Alperen, sezonda 72 maçta 9.6 sayı, 5.5 ribaunt ortalaması ile başarılı bir sezon geçirdi.

Başarılarla Dolu Bir Çaylak Sezonu

Alperen, ilk yılından itibaren Houston Rockets'ın ana oyuncusu haline geldi. 2022-2023 sezonunda 14.8 sayı ve 9 ribauntla oynayan Alperen, 2023-2024 sezonunda ise 21.1 sayı, 9.3 ribaunt ve 5 asistle dikkat çekti. Bu performanslarıyla, NBA All-Star'ı olma yolunda beklentileri artırdı.

En Genç Türk All-Star

Alperen Şengün, NBA'de All-Star olmayı başaran en genç Türk oyuncu unvanını kazandı. Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra bu başarıyı elde eden Alperen, Türk basketbolu için yeni bir dönemin kapılarını açmış oldu.