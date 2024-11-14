Alperen Şengün, Houston Rockets'ı Galibiyete Taşıdı: Double-Double Performansı!

Alperen Şengün, Maçta Fark Yarattı

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Maçta 13 sayı ve 11 ribaunt ile double-double yaparak, takımının 111-103'lük galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

Rockets'la Clippers'ın Karşılaşmasında Öne Çıkanlar

Houston Rockets, konuk ettiği Clippers'ı 8 sayı farkla mağlup ederken, Alperen Şengün'ün yanı sıra 6 asist, 4 blok ve 1 top çalma ile etkili bir oyun sergiledi. Rockets'ta Jalen Green, 21 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Clippers'ta James Harden’in 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Cleveland Cavaliers Tarih Yazdı

NBA Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 114-106 mağlup ederek, 13'te 13 galibiyetle sezonuna devam etti. Bu sonuç, Cavaliers'ın NBA tarihinde sezona 13 galibiyetle başlayan 6. takım olması anlamına geliyor. Darius Garland 25, Donovan Mitchell ise 23 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Giannis Antetokounmpo Sezon Rekoru Kırdı

Milwaukee Bucks, Detroit Pistons'ı uzatma sonucunda 127-120 mağlup ederken, Giannis Antetokounmpo 59 sayıyla sezon rekoru kırdı. Bu performans, NBA'de bir oyuncunun bu sezon bir maçta en fazla skor üretmesini sağladı.

Victor Wembanyama Tarih Yazdı

San Antonio Spurs, Washington Wizards'ı 139-130 yenerken, Victor Wembanyama kariyerinin en skorer maçını oynayarak 50 sayı attı. 20 yaşındaki genç oyuncu, NBA tarihinde bir maçta 50 sayı atan en genç 4. oyuncu olma başarısını gösterdi.

Günün Maç Sonuçları

Orlando Magic - Indiana Pacers: 94-90

Brooklyn Nets - Boston Celtics: 114-139

New York Knicks - Chicago Bulls: 123-124

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans: 106-88

Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers: 106-114

Houston Rockets - Los Angeles Clippers: 111-103

Milwaukee Bucks - Detroit Pistons: 127-120 (uzatmada)

San Antonio Spurs - Washington Wizards: 139-130

Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies: 128-123

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves: 106-98

Sacramento Kings - Phoenix Suns: 127-104

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.