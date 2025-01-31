Alperen Şengün, NBA 2025 All-Star'a Seçildi! Türkoğlu ve Basketbol Camiasından Tepkiler Yağdı

Alperen Şengün, NBA 2025 All-Star'a Seçildi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilen ve bunu başaran ikinci Türk basketbolcu olan Alperen Şengün'ü kutladı. Türkoğlu, yaptığı paylaşımda, "Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a seçilerek bizlere büyük bir gurur yaşattı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Karagöz'den Destek Mesajı

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz de milli sporcuyu tebrik etti. Karagöz, tebrik mesajında, "Profesyonel kariyerine 16 yaşında Türkiye Basketbol Ligi'nde adım atan Alperen Şengün, NBA All-Star kadrosuna seçildi. Tebrikler. Gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Basketbol Camiasından Tebrikler

Basketbol camiasından önemli kişiler de Alperen Şengün'ün All-Star seçilmesini kutladılar. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Kerem Tunçeri, Efe Oğuz, Bahar Çağlar; Profesyonel Basketbolcular Derneği Başkanı Furkan Aldemir; milli basketbolcular Melih Mahmutoğlu, Barış Ermiş, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Berk İbrahim Uğurlu, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Samet Geyik ve daha birçok isim, Alperen'i sosyal medya hesaplarından tebrik etti.