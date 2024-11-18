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Alperen Şengün, NBA'de İkinci 'Triple-Double' Performansını Sergiledi

Alperen Şengün, NBA'de art arda ikinci kez 'triple-double' yaparak tarih yazdı. Rockets, Bulls'u 143-107 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:15
Alperen Şengün, NBA'de İkinci 'Triple-Double' Performansını Sergiledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde önemli bir başarıya imza atan Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla art arda ikinci kez 'triple-double' yaptı.

NBA'de 10 maçın oynandığı günde, Rockets'ın Chicago Bulls deplasmanında 143-107 kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldığı maçta, Alperen Şengün yaklaşık 26 dakika süre aldı. Milli oyuncu, 20 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle sahada dikkat çeken bir performans sergiledi.

Bu sezon 9 maçta 'double-double' ve 2 maçta 'triple-double' yapmayı başaran Şengün, Rockets tarihine geçerek üst üste 'triple-double' yapan ilk pivot oldu.

Rockets'ta Alperen'e katkı sağlayan isimler arasında Fred VanVleet 28 ve Jalen Green 18 sayıyla yer aldı. Bulls’ta ise Zach LaVine 15 ve Talen Horton-Tucker 12 sayıyla mücadele etti; ancak bu, sezonun 9. mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

Cleveland Cavaliers Tarih Yazdı

Diğer bir dikkat çekici gelişme ise Cleveland Cavaliers’tan geldi. Charlotte Hornets’i 128-114 mağlup eden Cavaliers, sezonun 15 maçında 15 galibiyet alarak aynı zamanda Doğu Konferansı'nda namağlup olarak liderliğini sürdürdü.

Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, 12 asist, Ty Jerome 24 sayı, 8 asist ve Evan Mobley 23 sayı, 11 ribauntla takımın başarısına katkıda bulundu.

Ayrıca, Cavaliers böylece NBA tarihinde sezona 15’te 15 ile başlayan 4. takım olmayı başardı. Bu rekor, daha önce Golden State Warriors (2016), Houston Rockets (1994) ve Washington Capitols (1949) tarafından elde edilmişti. Warriors, 2015-2016 sezonunda da ilk 24 maçını kazanarak bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.

Sonuçlar

Diğer maçların sonuçları ise şöyle:

  • Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 120-117
  • Indiana Pacers-Miami Heat: 119-110
  • Washington Wizards-Detroit Pistons: 104-124
  • Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 114-110
  • Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 105-90
  • Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 128-114
  • Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 119-121
  • New York Knicks-Brooklyn Nets: 114-104
  • Chicago Bulls-Houston Rockets: 107-143
  • Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 116-105

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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