Alperen Şengün NBA'deki Başarısını Sürdürdü

Alperen Şengün İkinci Maçında 'Double-Double' Yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde, milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Memphis Grizzlies'i 128-108 mağlup ettiği maçta etkileyici bir performans sergileyerek "double-double" yaptı.

Açıklayıcı İstatistikler

Rockets'ın Grizzlies karşısındaki mücadelesinde yaklaşık 32 dakika sahada kalan Alperen, 16 sayı, 15 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalma ile dikkat çekti. Bu performans, onun sezonun ikinci maçında da aynı başarıyı gösterdiğini gösteriyor.

Rockets, Jalen Green'ın 22 sayı, 6 ribaunt, Dillon Brooks'ın 18 sayı, 4 ribaunt ve Jabari Smith Jr'ın 14 sayı, 16 ribaunt ile desteklediği bu maçta ilk galibiyetini aldı. Grizzlies tarafında ise Ja Morant 24, Desmond Bane ise 17 sayı ile mücadele etti ancak bu, takımın mağlubiyetini engelleyemedi.

Los Angeles Lakers' Tanıdık Geri Dönüş

Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'ı 22 sayı geriden gelerek 123-116 yendi. İkide iki yapan Lakers'ta, Anthony Davis 35 sayı, 8 ribaunt, 4 asist; Austin Reaves 26 sayı, 4 ribaunt, 8 asist; ve LeBron James 21 sayı, 4 ribaunt, 8 asist ile galibiyete katkı sağladı.

Suns takımında ise Kevin Durant 30 sayı, 4 ribaunt ve 6 asist; Devin Booker 23 sayı, 3 ribaunt, 4 asist ile mücadele etti.

Gecenin Diğer Sonuçları