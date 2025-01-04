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Alperen Şengün, Rockets'ın Celtics'e Yenilgisinde 14 Sayı Attı

Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Boston Celtics'e 109-86 yenildiği maçta 14 sayı kaydetti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 10:33
Alperen Şengün, Rockets'ın Celtics'e Yenilgisinde 14 Sayı Attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Boston Celtics ile oynadığı karşılaşmada 14 sayı attı. Ancak, Rockets maçı 109-86 kaybetti.

NBA'de toplamda 9 maçın oynandığı günde, Rockets'ın Celtics'i ağırladığı maçta Alperen Şengün, yaklaşık 29 dakika parkede kalırken 14 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blok gibi istatistiklerle mücadele etti.

Batı Konferansı'nda 22 galibiyet ve 12 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan Houston Rockets'ta, Jalen Green 27, Cam Whitmore ise 11 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı ikincisi olan Boston Celtics, üst üste 26. galibiyetini alırken, Derrick White 23, Jayson Tatum ve Payton Pritchard ise 20'şer sayı üretti.

Diğer dikkat çekici maçlarda, LeBron James, Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks'ı 119-102 mağlup ettiği karşılaşmada 30 sayı atarak Michael Jordan'a ait bir rekoru daha kırdı. James, kariyerinin 563. kez bir maçta 30 sayı barajını aşarak, NBA tarihindeki Jordan'ın 562 maçtaki 30 sayı üretme rekorunu geçmeyi başardı.

Oklahoma City Thunder, sahasında New York Knicks karşısında 117-107'lik galibiyetle üst üste 14. kez kazandı. Shai Gilgeous-Alexander 33, Jalen Williams ise 20 sayı ile takıma önemli katkılar sağladı.

Maç sonuçlarının detayları şu şekilde:

  • Detroit Pistons - Charlotte Hornets: 98-94
  • Toronto Raptors - Orlando Magic: 97-106
  • Oklahoma City Thunder - New York Knicks: 117-107
  • New Orleans Pelicans - Washington Wizards: 132-120
  • Houston Rockets - Boston Celtics: 86-109
  • Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers: 122-134
  • Denver Nuggets - San Antonio Spurs: 110-113
  • Sacramento Kings - Memphis Grizzlies: 138-133
  • Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks: 119-102

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