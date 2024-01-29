Altay Bayındır maç sonrası İngiliz basınına damga vurdu

Altay Bayındır ses getirmeye devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Altay Bayındır maç sonrası İngiliz basınına damga vurdu
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Altay Bayındır ilk defa maça çıktı! Basında epey ses getirdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTAY BAYINDIR EPEY SES GETİRDİ

İngiliz transferi sonrasında Altay Bayındır ilk defa bir maçta forma giyme şansı yakaladı. Manchester United maçın yedinci dakikasında Bruno Fernandes, 13. dakikasında Mainoo golleriyle 2-0 öne geçti. 36. dakikada ev sahibi takım 1 gol attı ve ilk yarı 2-1 bitti. Ev sahibi ikinci yarının 47. dakikasında beraberliği yakalarken 68. dakikada Anthony golüyle öne geçildi ve 90+4'de Hojlund skoru 2-4 yaptı. İngiliz Daily Mail senelerdir maçlar sonrasında oyuncuları puanlıyor.

altay bayındır istenen performansı gösteremedi

 Newport maçı sonrasında Altay Bayındır'a 10 puan üstünden 5.5 puan verildi. Garnacho ile beraber takımın en düşük notu Bayındır'ın oldu. 25 yaşındaki kaleci için; 'Manchester United formasıyla ilk maça çıktı, ama istediği performansı gösteremedi. Maçın 36. dakikasında Morris'in direkten kaleye giren golünü engelleyemedi. Andre Onana'nın kısa yokluğunda kaleyi alan Altay Bayındığ Will Evans şutlarında rutin kurtarışlarla nihayet göreve çıktı.' 

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