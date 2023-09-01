Altay Bayındır Manchester United ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Manchester United ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Altay Bayındır'ın takımdan ayrılış sürecini kayda alırken, havaalanında duygusal anlar yaşandı. Başkan Koç, Altay Bayındır'ı herkesin kulübünde isteyeceği bir sporcu olarak nitelendirirken, Altay Bayındır da duygusal bir açıklama yaparak Fenerbahçe'ye olan bağlılığını dile getirdi.

Altay Bayındır'a Eşlik Eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Açıklamaları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Altay Bayındır'a eşlik ederek havaalanında yaptığı açıklamada, Altay Bayındır'ın her zaman kendine yatırım yapan bir sporcu olduğunu belirtti. Başkan Koç, Altay Bayındır'ın 21 yaşında Fenerbahçe kalesini emanet etmelerinin herkesi şaşırttığını, ancak Altay'ın bu sorumluluğu başarıyla yerine getirdiğini söyledi. Başkan Koç ayrıca, Altay Bayındır'ın gelen teklifleri kaybetme riskini alarak Fenerbahçe ile sözleşme uzattığını ve Allah'a şükürler olsun ki bu transferin gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'den ayrılmasının kulübe gelir sağlayacağını da belirtti.

Altay Bayındır'ın Açıklamaları

Altay Bayındır ise duygusal bir açıklama yaparak, Fenerbahçe'deki 4 senesinde çok fazla şey yaşadığını dile getirdi. Altay, Fenerbahçe'yi her zaman kalbinde ve aklında taşıyacağını vurguladı. Ayrıca Altay Bayındır, Fenerbahçe'de kaptanlık yapmanın kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu söyledi.