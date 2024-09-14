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Altekma Çeyrek Finale Yükseldi: AXA Sigorta Kupa Voley Sonuçları

Altekma, AXA Sigorta Kupa Voley'de On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:58
Altekma Çeyrek Finale Yükseldi: AXA Sigorta Kupa Voley Sonuçları

AXA Sigorta Kupa Voley'de Heyecan Doruğa Ulaştı

Bu yılın AXA Sigorta Kupa Voley organizasyonunda Altekma, On Hotels Alanya Belediyespor ile karşılaştı ve müthiş bir performans sergileyerek rakibini 3-0 mağlup etti.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleşti. Set sonuçları ise 25-22, 25-21 ve 25-22 şeklindeydi. Bu galibiyetle Altekma, 2. Grup'ta çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Develi Belediyespor'un Çekilmesi

2. Grup'ta yer alan Develi Belediyespor, turnuvadan çekilme kararı almıştı. Dolayısıyla, Altekma'nın bu grup içerisindeki tek maçı kazanması, onların çeyrek finale yükselmesi için yeterli oldu.

1. Grup ve Diğer Gruplardaki Durum

1. Grup'ta Akkuş Belediyespor ve TÜRŞAD'ın turnuvadan çekilmesiyle Arkas Spor, doğrudan çeyrek finale geçiş yaptı. Ayrıca 3. Grup'ta ise Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor ve İstanbul Gençlik Spor yer alacak.

Geçen Sezon Başarılar

Geçen yılın Efeler Ligi'nde ilk 5 sırayı alan takımlar olan Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto, kupada çeyrek finalden yarışmaya başlayacak.

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