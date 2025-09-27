Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Fethiye'de Sona Erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Yarışma ve Katılımcılar

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen şampiyonada 21 sporcu, su altında en iyi fotoğraf ve görüntüyü yakalamak için mücadele etti. Yarışma sonrası Beşkaza Meydanı'nda gerçekleştirilen ödül töreni ile etkinlik sonlandırıldı.

Tören ve Açıklamalar

Ödül töreninde konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'nın 1480 kilometre sahil şeridine dikkat çekerek ilin deniz zenginliğini vurguladı. Akbıyık, şampiyonada performans sergileyen sporcuların denizin altındaki güzellikleri herkesle paylaştığını belirterek yarışmacıları tebrik etti.

TSSF Başkanı Kadir Sağlam ise ekim ayında İspanya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkeyi temsil edecek sporculara başarı dileklerini iletti.

Dereceye Giren Sporcular

Balık kategorisi: Çiğdem Yurtseven ile dalış eşi Levent Işık.

Makro kategorisi: İrfan Çalo ile dalış eşi İbrahim Cem Özoral.

Tema kategorisi: Eren Baştanoğlu ile dalış eşi Necati Murat Özsaygın.

Modelsiz ve Modelli Geniş Açı kategorileri: Can Türktan ile dalış eşi Çağatay Arıcan.

Yaratıcı kategori: Turusen Yüzbaş ile dalış eşi Seyhan Tavukçular.

Akıllı cihaz kategorisi: Serdar Avcı ile dalış eşi Mustafa Arif Perçin.

Yaratıcı film ve Video 60 saniye kategorilerinde Erkan Balk ile dalış eşi Olcay Yılmaz birinciliği elde etti. Tema film kategorisinde ise Sinan Eruçar ile dalış eşi Fatma Memnune Eruçar birinci oldu.

Yapılan törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.