Altınordu'dan TFF'ye Futbol Okulları Çağrısı

Altınordu Kulübü'nden Futbol Okulları İçin Kritik Çağrı

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yurt genelindeki futbol okullarının işleyişini düzenleme çabasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi'ne Açıklamalar

Özkan, kulübün internet sitesinde TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'a hitaben yaptığı açıklamada, TFF’nin futbol okullarının düzenlenmesine yönelik girişimlerinin oldukça isabetli olduğunu ifade etti.

Futbol okullarının sadece belirli kriterlere sahip olarak açılmasını isteyen Özkan, şöyle devam etti:

"Herkesin futbol okulu açmaması gerekir. Gerçekten futbol okulları da diğer tüm esnaflarımız gibi Maliye’ye kayıtlı olmalıdır. Eğer amacımız 'geleceğimiz çocuklarımız' ise, onların sağlıklı ortamlarda ve ehil kişiler tarafından yönetilerek spor yapmalarını sağlamalı ve bu durumu denetlemeliyiz. Amaç, çocuklar üzerinden gelir elde etmek olmamalıdır. Aman dikkat!"

Sokak Futboluyla İlgili Uyarılar

Özkan, futbol alanında yaşanan değişimlere de dikkat çekerek, "Mevlüt Başkan, siz de çok iyi biliyorsunuz ki, 'sokak futbolu' artık tarihe karıştı. Bu durum, doğal yetenekli çocukların da kaybolmasına neden oldu!" dedi.

TFF’nin ligleri düzenlemenin yanı sıra, futbolu tabana yayma görevini de üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Özkan, "Futbol okullarının yönetimini bir yandan denetim altına alırken, diğer yandan bu okulların açılmasını teşvik edecek unsurları da eklemeliyiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.