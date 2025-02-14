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Altınordu FK Başkanı Özkan: Yatılı Sistemi Kaldırma Kararımız Yangın Faciasından Sonra Aldık

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından yatılı sistemi kaldırma kararı aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:50
Altınordu FK Başkanı Özkan: Yatılı Sistemi Kaldırma Kararımız Yangın Faciasından Sonra Aldık

Altınordu FK Başkanı Özkan'dan Duygusal Açıklama

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından yatılı oyuncu barındırma kararını duyurdu. Yangında hayatını kaybeden 78 vatandaşın 38'inin çocuk olması Özkan'ı derinden etkiledi. Kendisi, "Üzüldüm, kahroldum. Yaşanan yangın faciasının ardından düşündüm, bu ülkede 'Don Kişot'luk yapıyorsun tek başına altyapıcılık yapıyorsun" dedi.

Yatılı Sistem ve Yaşanan Değişiklikler

Başkan Özkan, Altınordu TV'ye verdiği röportajda, 2007 yılında ilk futbol akademisini kurduğunu ve 2008'de yatılı sisteme geçtiğini hatırlattı. O dönemlerde 50 yatılı çocukla başladıklarını, ancak daha sonra bu sistemin bir yıl kesintiye uğradığını belirtti. Özkan, "17 yıldır yatılı sistemi yürütüyorduk ama Bolu'daki yangın sonrasında böyle bir karar almak zorunda kaldım" dedi.

Sorumluluğun Ağırlığı

Yangında hayatını kaybeden çocukların trajedisinin kendisini nasıl etkilediğini dile getiren Özkan, "Aileler bana çocuklarını emanet ediyor. Kötü bir şey olması durumunda bunun üstesinden gelemem diye düşündüm." şeklinde konuştu. Bu nedenle, yatılı okulları kapatma kararına vardıklarını ifade etti.

Altyapı Eğitimleri İzmir ve Manisa'da Devam Edecek

Özkan, yatırımlarını bu süreçte İzmir ve Manisa'ya yönlendireceklerini belirtti. Altyapıdan sorumlu olduklarını ve çocukların mutluluğu ve güvenliği için her şeyi yapacaklarını vurguladı. Ayrıca, U17, U15 ve U14 takımlarındaki 70 sporcunun 63'ünün yeni kulüplere transfer edildiğini belirtti.

Önemli Transfer İstatistikleri

Özkan, "17 sporcumuz Galatasaray, 17 sporcumuz Fenerbahçe gibi kulüplere gitti. Biz hiçbir kulüpten bir lira para almadık. Eğer bu çocuklarımız A takımlarına yükselirse, transferlerde verilecek paranın yarısını biz alacağız" şeklinde konuştu.

Şu an tamamen İzmirli çocuklardan oluşan U13, U12, U11 ve U10 takımlarıyla çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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