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Alvaro Morata, Galatasaray İçin İstanbul'a Ulaştı

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Alvaro Morata, İstanbul'a geldi ve taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 15:23
Alvaro Morata, Galatasaray İçin İstanbul'a Ulaştı

Alvaro Morata, Galatasaray İçin İstanbul'a Ulaştı

Galatasaray Kulübü'nün geçici transfer görüşmeleri yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata, İstanbul'a iniş yaptı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarların coşkulu karşılamasıyla dikkat çekti.

Morata'nın Taraftarlara Mesajı

Havalimanı çıkışında kısa bir açıklama yapan Morata, "Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen'le beraber iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Morata'nın Galatasaray'a katılımının ardından taraftarlar üzerinde büyük bir heyecan yarattı.

Galatasaray Kulübünün geçici transfer görüşmesi yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata...

Galatasaray Kulübünün geçici transfer görüşmesi yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Kulübünün geçici transfer görüşmesi yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata...

Galatasaray Kulübünün geçici transfer görüşmesi yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata, İstanbul'a geldi.

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