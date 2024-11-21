Amasya'dan Milli Takıma Yükselen Kriket Yıldızı: Rüveyda Nur Cenik

Amasya'dan Milli Takıma Yükselen Kriket Yıldızı

Amasya'da, Suluova Öncü Spor Kulübü Kadın Kriket Takımı'nın 15 yaşındaki sporcusu Rüveyda Nur Cenik, milli takıma seçilme başarısını elde etti. Genç sporcu, Afyonkarahisar'da 4-10 Kasım tarihlerinde düzenlenen aday kampına katıldı.

Büyük Başarı ve Gelecek Hedefleri

Suluova Şehit Süleyman Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Rüveyda Nur, milli takıma çağrılan sporcular arasında yer aldı. 22-30 Kasım tarihlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleşecek milli takım kampına katılacak.

Öğrencilere Teşvik ve Destek

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, milli takıma seçilen Rüveyda Nur Cenik'i tebrik ederek "İlçemizdeki okullarımızdan akademik başarıların yanında sportif başarıların da gelmesi bizleri mutlu etti. Okul sporlarının yanında farklı branşlarda öğrencilerimizin başarılı olmasıyla, milli takıma seçilmesiyle çok mutlu olduk, gururlandık. Öğrencimizin milli takımda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini umut ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Rüveyda Nur'un Milli Takım Hedefleri

Rüveyda Nur Cenik, her sporcu gibi en büyük hedefinin milli formayı giymek olduğunu belirtti. "Amacımız milli takımda kalıcı olmak ve ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek. Lisede eğitim görüyorum. Üniversitede bu alanda ilerlemeyi planlıyorum. Ortaokulda beden eğitimi öğretmenimizin bizi yönlendirmesiyle kriket branşıyla tanıştık. Çokça emek verdiğim kriket sporunda hedefime ulaştım, çok mutluyum," şeklinde konuştu.

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Amasya'da Suluova Öncü Spor Kulübü Kadın Kriket Takımı sporcusu 15 yaşındaki Rüveyda Nur Cenik, milli takıma seçildi.

Amasya'da Suluova Öncü Spor Kulübü Kadın Kriket Takımı sporcusu 15 yaşındaki Rüveyda Nur Cenik, milli takıma seçildi.