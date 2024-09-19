Amazon Kadınları İstanbul Dragon Festivali'nde İkinci Şampiyonluğu Hedefliyor

Eskişehir'in Amazon Kadınları, Dragon Festivali'nde Galibiyet Peşinde

Eskişehir'de oluşturulan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı, 21 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Dragon Bot Yarışları Festivali'nde ikinci kez zafer elde etmek üzere yoğun bir hazırlık süreci yaşıyor. 2019 yılında 16 kişiyle faaliyete geçen takım, şu an 52 kadından oluşan dinamik bir yapıya ulaştı. Takım üyeleri, farklı meslek gruplarından gelen kadınların bir araya gelmesiyle büyük bir ekip oluşturdu.

Rekabetçi Ruh ve Birliktelik

Amazonlar, yarışmalarda kostüm ve makyajlarıyla dikkat çekip, birçok ödül kazanarak kadın temsiline katkıda bulunuyor. İlk defa bu yıl Bursa'da kadın kategorisinde yarışan takım, aldıkları başarılarla takdir topladı. Çağrı Uzman isimli takım üyesi, birlikte dayanışma ruhunu güçlendirdiklerini söyledi:

"Biz Türkiye'nin hem ilk kadın dragon yarışçıları hem de şampiyonu olduk. Eşit şartlarda yarışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beraber kürek çekmek oldukça eğlenceli."

Özgüven ve Dayanışmanın Önemi

Takımın başka bir üyesi Ezel Gündoğdu, "Kadınız, ayrımsız buradayız" sloganı ile kadın temsiline olan bağlılıklarını vurguladı:

"Birlikte çalışmak ve birbirimizi desteklemek her zaman önceliğimiz. Spor camiasında varlığımızı göstermeye devam edeceğiz."

Amazonlar, çeşitli şehirlerde düzenlenen yarışmalarda başarılar elde ederek, hem spor yapmanın hem de birlik olmanın gücünü en iyi şekilde yansıtıyor. 21 Eylül'deki yarışlara hazırlandıkları süreçte, karada ve alternatif antrenman yöntemleriyle hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtiyorlar. Suda antrenman yapmadan yarışan bu özgüvenli kadınlar, azim ve çalışma ile hedeflerine ulaşmayı amaçlıyorlar.

Eskişehir'de 2019 yılında kurulan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı, 21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Dragon Bot Yarışları Festivali'nde ikinci şampiyonluğunu kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2019 yılında kurulan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı, 21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Dragon Bot Yarışları Festivali'nde ikinci şampiyonluğunu kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2019 yılında kurulan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı, 21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Dragon Bot Yarışları Festivali'nde ikinci şampiyonluğunu kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2019 yılında kurulan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı, 21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Dragon Bot Yarışları Festivali'nde ikinci şampiyonluğunu kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2019 yılında kurulan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı, 21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Dragon Bot Yarışları Festivali'nde ikinci şampiyonluğunu kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2019 yılında kurulan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı, 21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Dragon Bot Yarışları Festivali'nde ikinci şampiyonluğunu kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2019 yılında kurulan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı, 21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Dragon Bot Yarışları Festivali'nde ikinci şampiyonluğunu kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.