Amed Sportif Faaliyetler 2-0 SMS Grup Sarıyer — Altıparmak: Takımımız oturuyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 7. haftasında SMS Grup Sarıyer'i 2-0 yendi. Altıparmak takımın oturduğunu söylerken, Vural mücadeleyi överek umutlandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 23:51
Amed Sportif Faaliyetler 2-0 galibiyeti sonrası açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer'i 2-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Altıparmak'ın değerlendirmesi

Altıparmak, galibiyette emeği geçen oyuncularını tebrik ederek, "Kazanmamız gereken maçı oyuncu tecrübemizle kazandık. Şu ana kadar iyi bir gidişatımız var. Artık yavaş yavaş takımımız oturdu." dedi.

Maçın başından sonuna kadar takımı destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Altıparmak, "Çok ihtiyacımız olan istediğimiz bir galibiyeti elde ettik. İyi bir takıma karşı oynadık. Bizim bugün gol atmamız lazımdı. O golü attıktan sonra oyunun bize döneceğini ve çok daha rahat geçeceğini biliyorduk." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayıp oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini kaydeden Altıparmak, "Kapanan takıma karşı sabırla oynadık. 2-0 kazandık. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki herkes bizim arkamızda dursun."

SMS Grup Sarıyer Cephesi

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Amed Sportif Faaliyetler'i galibiyetinden dolayı tebrik etti. Vural, Amed Sportif Faaliyetler'in değerine vurgu yaparak, "Ekonomik olarak bayağı değerli bir takım vardı karşımızda. Ama biz böyle bir takımla oynuyoruz psikolojisi ile oynamadık. Çünkü kazanmamız gereken bir maç oynuyorduk. Bütün organizasyonumuzu ona göre düzenlemeye çalıştık." diye konuştu.

Vural, önemli bir takım karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bunlar bize umut veriyor. Önümüzdeki maçlarda takımımızın maç kazanacak hale gelmesinin bir ışığı diye bakıyorum."

