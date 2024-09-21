Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor Maçının Ardından Ersun Yanal'ın Değerlendirmeleri

Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor Maçı Sonrası Değerlendirme

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında Boluspor ile karşılaştı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Açıklamaları

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Ersun Yanal, oyuncuların kazanma arzusunu övdü. Yanal, "Bugünkü saha zemini, rakibin işine geldi. Çok hızlı kayarak alanları kapatmaları, bizim pas ve oyun kırma stratejilerimizi engelledi." dedi.

Oyun Koşulları ve Performans

Maçın zorlu saha koşullarında oynandığını ifade eden Yanal, "Oyun oynamak için gerekli şartları sağlamakta zorlandık. Oyuncularımın üst düzey motivasyonu ve mücadele arzusu için bir eleştiri yapamam. Ancak, kendi yeteneklerine uygun bir oyun oynama konusunda sıkıntı yaşadılar" şeklinde konuştu.

Özetle, Amed Sportif Faaliyetler, sahasında elde ettiği 1-1'lik sonuç ile zorlu bir mücadele verdiklerini ve oyuncularının gayreti ile sahadan memnun ayrıldıklarını belirtti.