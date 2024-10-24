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Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor Maçı Iğdır'da Oynanacak

Iğdır'da gerçekleştirilecek Trendyol 1. Lig maçında Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'la karşı karşıya gelecek.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:30
Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor Maçı Iğdır'da Oynanacak

Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor Maçı Iğdır'a Alındı

27 Ekim Pazar günü Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Siltaş Yapı Pendikspor arasında oynanacak olan maç, Iğdır'da gerçekleştirilecek.

Maç Yer Değiştirdi

Amed Sportif Faaliyetler kulübünden yapılan açıklamada, Diyarbakır'da oynanması planlanan karşılaşmanın, saha zemininin uygun olmaması nedeniyle Iğdır'a alınmasına karar verildi. Açıklamada, "27 Ekim Pazar günü kendi sahamızda oynanması planlanan Pendikspor karşılaşmamız, stadyum zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle yapılan görüşmeler sonucunda Iğdır Şehir Stadyumu'na alınmıştır." ifadesi kullanıldı. Umarız her iki takım için de başarılı bir maç olur!

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