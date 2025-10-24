Amed Sportif Faaliyetler'in Hedefi: Süper Lig ve Avrupa

Amed Sportif Faaliyetler: Hedef Süper Lig, Hedef Avrupa

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Sinan Kaloğlu ile bir otelde düzenlenen basın toplantısında kulübün hedeflerini ve yol haritasını açıkladı.

Başkan Nahit Eren'in mesajı

Eren, taraftarların kentte, ülkede ve yurt dışında kulübe farklı bir duygu verdiğini belirterek, bu duyguyu sürdürmede kararlı olduklarını vurguladı. Eren, kulübün zorlu koşullarda bu aşamaya geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Amed Sportif Faaliyetler'in önce Süper Lig'e çıkmasını, Süper Lig'de kalıcı olmasını, Avrupa'da mücadele etmesini umut ediyoruz."

Eren, hedeflerinin bu sezon Süper Lig'e çıkmak ve çıktıktan sonra kalıcı bir takım olabilmek olduğunu; teknik direktör transferinin sadece lig başarısı odaklı yapılmadığını, hocanın da kendi hayalleri olduğunu aktardı. Eren, kulübü "başarıların yanı sıra istikrarlı bir takıma" dönüştürme gayretinde olduklarını belirtti.

Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin sorusu üzerine Eren, ülkedeki normalleşmenin her alana yansıyacağını ifade etti.

Ayrıca Eren, daha önce Amedspor'un dış sahalarda taraftar yasağına maruz kaldığını, şu an bu yasakların bulunmadığını ve taraftarların Türkiye'deki her kentte yer aldığını söyledi. Statlardaki politik içerikli ağır tezahüratlar ve saldırılara karşı ümitli olduklarını, futbolun sahadaki ve tribünlerdeki güzelliğinin ön plana çıkmasını dilediğini kaydetti.

Kulübün ürün güvenliği konusunda ise Eren, piyasada çok sayıda sahte forma bulunduğunu, armaların kulüpten habersiz forma veya farklı ürünlerde kullanılmasına asla müsaade etmeyeceklerini ve bu konuda ciddi şikayetler aldıklarını belirtti.

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu: "Sağlam temeller atmak için buradayız"

Teknik direktör Sinan Kaloğlu, Amed Sportif Faaliyetler'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, kulübün Türkiye ve Avrupa'da arkasında büyük bir kitle olduğunu söyledi. Kaloğlu, "Sağlam temeller atmak, bir hikaye yazmak için buradayız. Amacımız, Amedspor'u hem başarılı bir yapıya kavuşturmak hem de örnek bir kulüp olmasını sağlamak." dedi.

Bir gazetecinin kadro değerlendirmesi sorusuna Kaloğlu, "Amedspor'un kadrosu şu anda bana göre ligdeki en iyi 3-4 kadrodan biri." yanıtını verdi. Kaloğlu, takımın çalışma disiplini ve kazanırken eksiklerin de görüleceğini vurguladı.

Serikspor karşılaşmasına ilişkin değerlendirmesinde Kaloğlu, rakibin son dönemde zorlanarak da olsa üstün performans sergileyen bir ekip olduğunu, "Son 5 haftada sadece 3 gol yiyen, çok defansif oynayan atletik bir takım" olduğunu kaydetti. Galibiyetten memnun olduklarını ancak takım savunmasını daha iyi yapmaları ve takım boyunu daha kısa bir mesafeye getirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda, kulübün hem sportif başarı hem de kurumsal istikrar hedeflerine odaklandığı; taraftar sorunları, saha içi düzenlemeler ve sahte ürünlerle mücadele konularının öncelikli gündem maddeleri olduğu öne çıktı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren (ortada), kulübün yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Sinan Kaloğlu (solda) ile bir otelde basın toplantısı düzenledi.