Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren Seçildi

Kongre ve Seçim

Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü için kongre düzenlendi. Toplantı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde Nahit Eren, kulüp başkanı olarak seçildi.

Yeni Başkanın Mesajı

Nahit Eren, yaptığı konuşmada başkanlığa aday gösterilmesinde emeği geçenlere ve takıma sundukları katkılardan dolayı eski yönetime teşekkür etti. Eren, takımın bugüne kadar karşılaştığı tüm zorlukları birlik, beraberlik ve dayanışma kültürü sayesinde aştıklarını vurguladı.

Konuşmalar ve Katılım

Genel kurulda CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da birer konuşma yaptı.

Kongreye kulübün eski başkan ve yöneticileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile taraftarlar da katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde kongre düzenlendi. Kongrede tek listeyle gidilen seçimde Nahit Eren, kulüp başkanı oldu. Eren, konuşma yaptı.