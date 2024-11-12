Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde Burç Baysal Başkan Seçildi

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde Yeni Başkan Burç Baysal

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde başkanlığa Burç Baysal getirildi. Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri, olağanüstü genel kurul kararı alarak Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde kongre düzenledi.

Kongrede yalnızca bir listeyle gidilen seçimde, Burç Baysal başkanlık görevini üstlendi. Seçim sonrası konuşma yapan Baysal, geçtiğimiz sezonda takımın şampiyon olmasına katkıda bulunan eski yönetime teşekkür etti.

Baysal, takımın her zaman iddialı bir yapıda olduğunu belirterek, "Bu kulüp, her dönem iddiasını sürdürecektir. Mücadelesini en yüksek seviyede yapmayı hedefliyoruz. Özellikle liglerin ara verileceği dönemlerde, taraftarlarımız için layık bir takım oluşturmak üzere çalışmalara başlayacağız." diye ifade etti.

Aynı zamanda, taraftarlara önemli bir çağrıda bulunan Baysal, maçların oynanacağı statların dolu olmasının beklentisi içerisinde olduklarını ifade etti. Şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini vurgulayan Baysal, "Stat çamur deryasına dönse de orada oynayacağız. Bu şehirden kopmayacağız." dedi.

Kongrede Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ile önceki kulüp başkanı Aziz Elaldı da konuşma yaptı. Ayrıca, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç ile birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve taraftarlar da kongrede yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde kongre düzenlendi. Kongrede tek listeyle gidilen seçimde Burç Baysal (fotoğrafta) kulüp başkanı oldu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde kongre düzenlendi. Kongrede tek listeyle gidilen seçimde Burç Baysal (fotoğrafta) kulüp başkanı oldu.