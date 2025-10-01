Amed Sportif Faaliyetler, Mehmet Altıparmak ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig ekibinde karşılıklı anlaşma

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

"Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."