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Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Henüz Hazır Bir Takım Değiliz"

Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Ersun Yanal, Fatih Karagümrük maçı sonrası takımın henüz hazır olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:09
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Henüz Hazır Bir Takım Değiliz"

Amed Sportif Faaliyetler'de Değerlendirme

Trendyol 1. Lig’in açılış haftasında Fatih Karagümrük ile golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ardından, Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Ersun Yanal, takımının mevcut durumunu değerlendirdi.

Yeni Bir Takım Oluşturma Süreci

Yanal, "Henüz hazır bir takım değiliz," diyerek, yeni bir takım oluşturma sürecinin devam ettiğini vurguladı. Basın toplantısında açıklama yapan Yanal, Türkiye'deki liglerin rekabetçi yapısını da ele aldı:

"Türkiye’de Süper Lig ve altındaki gruplar bu sezon birbirine çok yakın olacaktır. Üst ligde pek çok takıma benzer bütçeler aktarılmış durumda. Bu durum, ligde rekabetin artacağı bir sezon geçireceğimizin habercisi."

Kadrodaki Değişiklikler

Yanal, takıma 11 yeni oyuncunun katıldığını ve geçen sezonun 11 futbolcusuyla devam ettiklerini belirtti. "Üzerinde çalıştığımız bu sorunlar birkaç hafta içerisinde çözülür," diyerek, takımın ilerleyen süreçte daha iyi bir performans sergileyeceğine inandığını ifade etti.

Son olarak, Yanal, iki takımın gol atma şanslarını değerlendirdiği bir maç oynadıklarını düşündüğünü ve önümüzdeki hafta daha iyi performanslar sergilemek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını aktardı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Amed Sportif Faaliyetler takımları, Atatürk...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Amed Sportif Faaliyetler takımları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Amed Sportif Faaliyetler takımları, Atatürk...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Amed Sportif Faaliyetler takımları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Amed Sportif Faaliyetler takımları, Atatürk...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Amed Sportif Faaliyetler takımları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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