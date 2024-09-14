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Amed Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Lig'de Galibiyetle Ayrıldı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:35
Amed Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Lig'de Galibiyetle Ayrıldı

Trendyol 1. Lig 5. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında dikkat çeken bir maç gerçekleşti. Amed Sportif Faaliyetler, Teksüt Bandırmaspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 1-0’lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Maç Öncesi Duygusal Anlar

Maç başlamadan önce, Amed Sportif Faaliyetler’in futbolcuları, sahaya çıkmadan önce üzerinde "Narin" yazılı siyah tişörtlerle sahaya çıkarak duygu dolu bir an yaşattı. Bu hareket, hem takımın birlikteliğini hem de anlamlı mesajını ortaya koydu.

Bu galibiyetle Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki hedeflerine doğru önemli bir adım daha atmış oldu.

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