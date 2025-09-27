Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'de Vanspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Amed Sportif Faaliyetler, Vanspor maçı hazırlıklarına start verdi
Şehmus Özer Tesisleri'nde antrenman
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda oynayacağı İmaj Altyapı Vanspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de Van Atatürk Şehir Stadı'nda İmaj Altyapı Vanspor'a konuk olacak.