Amed Sportif'te Hedef Süper Lig

Amed Sportif Faaliyetler'in Hedefleri

Amed Sportif Faaliyetler'in Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda takımın hedefleri hakkında bilgi verdi.

Saha Çizgilerinde Centilmenlik ve Başarı

Yanal, "Sahanın çizgilerini asla terk etmeyeceğiz. Saha çizgilerindeki dostluğu, centilmenliği ve başarı için çalışma azmimizi her zaman koruyacağız." şeklinde ifade etti.

Kurumsallaşma ve Tesisleşme

Önemli açıklamalarında, kulübün kurumsallaşmaya ve tesisleşmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yanal, "Bunu yaparak başladık. Takımın içini doldurmak da kritik bir aşama. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkmış bir takımsak, iyi bir kadro oluşturmalıyız." dedi.

Diyarbakır'da Birleştirici Güç

Yanal, Diyarbakır'daki dostluğun ve kardeşliğin önemine dikkat çekerek, "Futbol aracılığıyla bu öyküyü yazmaya çalışıyoruz. Başarılı bir takım yaratmayı hedefliyoruz." diye belirtti.

Başkan Aziz Elaldı'dan Destek Açıklaması

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı, tesisleşme ve markalaşma adına önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "Dünyanın dört bir yanından Amedspor'a ilgi oldukça yüksek. Avrupa'daki kulüplerle görüşüyoruz ve bu oluşturduğumuz sinerjiye yansıyor." dedi.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü kendi evinde Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal (ortada), Diyarbakır'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal (ortada), Diyarbakır'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal (ortada), Diyarbakır'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.