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Amed Sportif ve İstanbulspor Maç Sonrası Değerlendirmeler

Amed Sportif ve İstanbulspor'un karşılaşmasına dair teknik direktörlerden gelen önemli açıklamalar.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 01:11
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 01:11
Amed Sportif ve İstanbulspor Maç Sonrası Değerlendirmeler

Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor Karşılaşması ve Analizler

Trendyol 1. Lig'de gerçekleşen 2. haftanın son maçında Amed Sportif Faaliyetler, Uğur Okulları İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Amed'in teknik direktörü Ersun Yanal, yaşanan aksaklıklar ve olumsuzlukların takımı olumsuz etkilediğini belirtti.

Ersun Yanal'dan Açıklamalar

Yanal, “Bu maçta tüm aksilikler ya da olumsuzluklarla başa çıkamamak gibi bir süreci yaşadık. Ancak oyuncularımın bu süreçte gösterdiği gayreti takdir ediyorum.” dedi. Takımın hedeflerine ulaşacağına inandığını vurgulayan Yanal, “Başarı, sancılı bir iştir ve bunu aşacak gücü bulacağız.” ifadelerini kullandı.

Osman Zeki Korkmaz'dan Diyarbakır'a Teşekkür

Öte yandan Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Diyarbakır'da kendilerine gösterilen misafirperverliği övgüyle dile getirdi. Korkmaz, “Diyarbakır'da çok güzel ağırlandık, bu örnek misafirperverlik için halkımıza teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’ın Misafirperverliği

Korkmaz, “Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kaldık ve bu atmosferden çok etkilendim. Alışveriş yaptığımız esnafla sıcak dostluklar kurduk.” diyerek bu şehirde geçirdikleri zamanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti. Ayrıca, iyi bir saha zemininin önemine dikkat çekerek, bu konunun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç olarak, her iki teknik direktör de maçın sonuçları üzerine yoğunlaşmadan, başarılı bir sezon geçirme hedefini sürdürdüklerini belirtti.

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