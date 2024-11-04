Ampute Futbol Milli Takımı 2026 Dünya Kupası İçin Hazırlanıyor

Ampute Futbol Milli Takımı'nda Yeni Hedef: 2026 Dünya Kupası

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nda başarı hedeflediklerini duyurdu.

Başarılar ve Gelecek Planları

Üst üste üç kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı, ilk kez düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda da birinciliği elde etmiş durumda. Erkoç, Balkan Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Depremzede Sporculara Destek

Türkiye'deki doğal afetlerden etkilenen bireylere sporda yeni fırsatlar sunmayı amaçlayan federasyon, deprem sonrası uzuv kaybı yaşayan bireyleri tekrar sporla buluşturma hedefinde olduğunu açıkladı. Erkoç, "Hedefimiz, bu kardeşlerimize destek olmak ve onları spora kazandırmak" şeklinde konuştu.

Dünya Kupası'na Hazırlık Süreci

Federasyon, 2025 yılında katılacakları Uluslar Ligi'nden alacakları sonuçlarla 2026 Dünya Kupası'na katılma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Erkoç, "Kupa arkasında sürekli başka kupalara hazırlık sürecini gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, sosyal hayata katılımı artırmak ve engellilere umut olmak için ciddi bir çaba sarf etmekte.