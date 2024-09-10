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Ampute Futbol Milli Takımı Marmaris'te Gelişim Kampına Başladı

Ampute Futbol Milli Takımı, Marmaris'te geniş kapsamlı bir gelişim kampı başlattı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 18:17
Ampute Futbol Milli Takımı Marmaris'te Gelişim Kampına Başladı

Ampute Futbol Milli Takımı Gelişim Kampına Girdi

Marmaris, Muğla – Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu unvanına sahip Ampute Milli Takımı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde kapsamlı bir gelişim kampına başladı.

Teknik Direktör İsmail Temiz’in Açıklamaları

Teknik direktör İsmail Temiz, Fransa'da düzenlenen son Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez kazandıkları şampiyonluğu değerlendirdi. Temiz, üç Avrupa şampiyonluğunun yeterli olmadığını vurgulayarak, "Zirveye çıkmak için çok çalıştık, zirvede kalmak için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor," dedi.

Kamp Hedefleri ve Gelecek Organizasyonlar

Ampute Milli Takımı, bu gelişim kampında, Avrupa şampiyonluğu dışında Dünya şampiyonluğuna da dikkat çekti. Temiz, "Sırasıyla Balkan turnuvası ve 2026 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz," açıklamasında bulundu. Kamp, 64 sporcudan oluşan rekor bir katılımla iki etap halinde gerçekleştiriliyor.

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gelişim kampına...

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gelişim kampına girdi.

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gelişim kampına...

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gelişim kampına girdi.

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