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Ampute Futbol Süper Ligi 2024-25 Sezonu 24 Kasım'da Başlıyor

Ampute Futbol Süper Ligi 24 Kasım'da başlayacak, 12 takımın mücadele edeceği ligde sezon 25 Mayıs'ta tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:08
Ampute Futbol Süper Ligi 2024-25 Sezonu 24 Kasım'da Başlıyor

Ampute Futbol Süper Ligi 2024-25 Sezonu Başlangıcı

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu, 24 Kasım Pazar günü oynanacak ilk hafta maçları ile start alacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonda 12 takım mücadele edecek.

Sezonun Takvimi

Sezonun ilk devresinin 2 Şubat 2025'te sona ermesi, genel sezonun ise 25 Mayıs 2025'te tamamlanması planlanıyor.

İlk Hafta Maçları

Lig kapsamında oynanacak olan ilk hafta karşılaşmaları ise şöyle:

  • ODTÜ Teknokent SK - Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK
  • Alves Kablo Ampute Futbol SK - Konya Ampute Futbol SK
  • TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK - DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol SK
  • Sakarya Bedensel Engelliler SK - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute SK
  • Şahinbey Belediye SK - Şişli Yeditepe Engelliler SK
  • Gebze Belediyesi Ampute Futbol - İzmir Büyükşehir Belediyespor

Geçen Sezonun Şampiyonu

Geçen sezon, Alves Kablo Ampute Futbol SK şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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