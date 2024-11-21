Ampute Futbol Süper Ligi 2024-25 Sezonu 24 Kasım'da Başlıyor

Ampute Futbol Süper Ligi 2024-25 Sezonu Başlangıcı

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu, 24 Kasım Pazar günü oynanacak ilk hafta maçları ile start alacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonda 12 takım mücadele edecek.

Sezonun Takvimi

Sezonun ilk devresinin 2 Şubat 2025'te sona ermesi, genel sezonun ise 25 Mayıs 2025'te tamamlanması planlanıyor.

İlk Hafta Maçları

Lig kapsamında oynanacak olan ilk hafta karşılaşmaları ise şöyle:

ODTÜ Teknokent SK - Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK

Alves Kablo Ampute Futbol SK - Konya Ampute Futbol SK

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK - DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol SK

Sakarya Bedensel Engelliler SK - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute SK

Şahinbey Belediye SK - Şişli Yeditepe Engelliler SK

Gebze Belediyesi Ampute Futbol - İzmir Büyükşehir Belediyespor

Geçen Sezonun Şampiyonu

Geçen sezon, Alves Kablo Ampute Futbol SK şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.