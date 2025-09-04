DOLAR
Ampute Milli Takımı 2026 Dünya Kupası'na Seribaşı Olmayı Hedefliyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Trabzon'daki Uluslar A Ligi'nde şampiyon olup 2026 Dünya Kupası'na seribaşı gitmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:25
ENES SANSAR - Trabzon'da düzenlenecek Uluslar A Ligi öncesi kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı, burada şampiyonluk yaşayarak 2026 Dünya Kupası'na seribaşı gitmeyi hedefliyor.

Hazırlıklar ve takvim

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde hazırlıklarını sürdüren milli takım, 12 Eylül'de başlayacak müsabakalara odaklandı. Türkiye ile Polonya, İngiltere ve İtalya'nın mücadele edeceği Uluslar A Ligi müsabakaları üç gün sürecek; birinciliği elde edecek takım 2026 Dünya Kupası'na seribaşı olarak katılacak.

Teknik Direktör İsmail Temiz'in değerlendirmesi

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine organizasyonu başarılı bir şekilde geçireceklerine inandıklarını söyledi. Temiz, müsabakaların seyir zevkinin yüksek olacağını belirterek, "Milli takımımız dünya ve Avrupa şampiyonu. Şu anki hedefimiz Uluslar Ligi'nin de şampiyon olup Dünya Kupası'na seribaşı katılmak." dedi.

Tecrübeli oyuncuların yanına gençleri de dahil ettiklerini vurgulayan Temiz, gençliğin dinamizmi ile tecrübeyi birleştirerek sahada iyi bir oyun sergileyeceklerini kaydetti.

Organizasyonun Trabzon'da yapılmasının takım için avantaj olduğunun altını çizen İsmail Temiz, "Birincisi Polonya'da düzenlendi, ikincisi de Türkiye'de düzenlenecek. Turnuvanın Trabzon'da olması, Trabzon halkının da futbol aşığı olması bizim için büyük bir avantaj. Tabii psikolojik baskıyı da yanında getiriyor ama biz bu baskıyı aşıp, Trabzon halkını ve dolayısıyla da Türkiye'nin yüzünü güldürmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da daha özgüvenli gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız"

Temiz, zorlu bir ligde zirveyi hedeflediklerini anlatarak, "Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Polonya, İngiltere ve İtalya var. Bu bahsettiğim takımlar, Avrupa'nın en iyi takımları. En iyi 4 takım burada oynuyor. Bir takım da düşecek. Biz şampiyon olmayı düşünüyoruz. Kim düşerse artık. Biz iyiyiz, iyi olmaya devam edeceğiz. İyi olduğumuz alanda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Keyifli mücadeleler göreceksiniz çünkü rakiplerimiz çok güçlü. Bir önceki şampiyon İngiltere, onları da burada yenerek şampiyon olup kupamızı ülkemize kazandırmak istiyoruz. Dünyada futbol ekolleri var. Futbol adına kabul edilmiş büyük ülkeler var İngiltere, Brezilya, Almanya, İspanya, İtalya gibi. Biz de son 22-23 yılda dünyanın en iyisi olduk, dünyada zirveye çıktık."

Temiz, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkililerine ve ampute futboluna emek verenlere teşekkür ederek futbolseverleri müsabakaları izlemeye davet etti.

Kaptan Ömer Güleryüz: "Hedefimiz şampiyonluk"

Takım kaptanı Ömer Güleryüz (28) da başarı için çok çalıştıklarını söyledi. Güleryüz, "Ampute Milli Futbol Takımı, gittiği her yerde şampiyon olarak dönen bir takım. Trabzon'da kampımız başladı. Uluslar Ligi hazırlıklarımız var. Burada zorlu rakiplerle mücadele vereceğiz ama ülkeye gelen kupayı geri göndermek istemiyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımıza devam ediyoruz." dedi.

Güleryüz, takımda yeni isimlerin forma giydiğini anlatarak, "Milli takıma gelen herkes üst düzey futbolcudur, bunu her zaman söylüyoruz. Takımımız iyi durumda, zorlu müsabakalar bizi bekliyor. Biz zorlukların üstesinden gelip, bütün takımları yenebilecek güce sahibiz." diye konuştu.

