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Ampute Milli Takımı İspanya'yı 4-0 Mağlup Etti

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Ampute Milli Takımı İspanya'yı 4-0 Mağlup Etti
Ampute Futbol Uluslar A Ligi müsabakalarına 1-0'lık İngiltere yenilgisi ile başlayan Türk Milli Takımı, ikinci maçında İspanya'yı 4-0 mağlup etti.

Ampute Milli Takımı İspanya'yı 4-0 Mağlup Etti

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Uluslar A Ligi müsabakalarına 1-0'lık İngiltere yenilgisi ile başlayan Avrupa ve Dünya şampiyonu Türk Milli Takımı, ikinci maçında İspanya'yı 4-0 mağlup etti. Krakow'da oynanan karşılaşmaya ilk günün aksine hızlı başlayan ay-yıldızlılar 15. dakikada Alican'ın penaltı golü ile 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası baskısını yükselten milliler, 23. dakikada Savaş Kaya, 25. dakikada ise Mehammet Yeğen'in golleri ile durumu 3-0'a taşıdı. Maçın sonlarına kadar hızı kesilmeyen Ampute Milli Takımı Fatih Şentürk'ün 55. dakikada kaydettiği gol ile karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. İngiltere ise ev sahibi Polonya'yı 2-1 yendi, grupta 6 puanla liderliğini sürdürdü.Türkiye A Grubu'ndaki son maçını ise yarın Krakow'da saat 17.00'de ev sahibi Polonya ile oynayacak.

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