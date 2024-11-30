DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.362.592,48 0,36%

Ampute Voleybolcu Barış Şimşek: Hayallerim Daha Büyük!

Eskişehirli genç voleybolcu Barış Şimşek, Ay-Yıldızlı formayla Avrupa ve Dünya şampiyonalarına göz dikti.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:31
Ampute Voleybolcu Barış Şimşek: Hayallerim Daha Büyük!

Engelleri Aşan Başarı Hikayesi

Eskişehir'de, 4 yıl önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu sol bacağı diz üstünden ampute edilen Barış Şimşek, oturarak voleybol milli takımında ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

18 yaşındaki Şimşek, şu anda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim görüyor. 2020 yılında voleybol branşında genç milli takım kampına davet edilen Şimşek, COVID-19 salgını nedeniyle katılamadı. O dönem, tarımla uğraşan eniştesine yardım ederken geçirdiği kaza, hayatında büyük bir dönüm noktası oldu.

Ampute Sürecinde Yeniden Doğuş

Tarım makinesine kaptırdığı sol bacağı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ampute edilen Şimşek, 5 aylık bir toparlanma sürecinin ardından protez bacakla spor hayatına geri döndü. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü oturarak voleybol takımına seçilen Şimşek, Türkiye Oturarak Voleybol Süper Lig'de mücadele ediyor.

Ay-Yıldızlı Forma ile Büyük Hedefler

Barış Şimşek, Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'na davet edildikten sonra çok istediği ay-yıldızlı formayı giymeye başladı. 15 numaralı formasıyla mücadele eden genç sporcu, 2024 Gümüş Milletler Ligi'nde takım arkadaşlarıyla birlikte şampiyonluk elde etti. 22-24 Kasım tarihleri arasında Burdur'da yapılan Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisinde de başarılı bir performans sergileyerek şampiyonluğu tekrar yaşadı.

“Şimdi hayallerim daha büyük”

Barış Şimşek, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte voleybola sokağında oynayarak başladığını ve kazadan sonra hayata ayak uydurduğunu belirtti. “Hala azimli ve başarılıyım,” diyen Şimşek, hayallerinin şimdi daha da büyüdüğünü ifade etti. “Benim hedefim, Avrupa Şampiyonası'ndan kota alıp Dünya Şampiyonası'na katılmak ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek,” dedi.

Genç Sporculara İlham Veriyor

Şimşek, kendisine destek olan ailesi ve arkadaşlarının yanında olmasının kendisini motive ettiğini ve mutluluk duyduğunu vurguladı. “Engelli gençlere sporu tavsiye ediyorum. Hayat bu, nefes alacaksınız ve devam edeceksiniz. Evde kapanmayacaksınız,” diyerek sporun önemine dikkat çekti.

Barış Şimşek’in hikayesi, engellerin aşılabileceğine dair gençlere ilham vermeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'de 4 yıl önce tarım makinesine kaptırdığı sol bacağı diz üstünden kesilen voleybolcu...

Eskişehir'de 4 yıl önce tarım makinesine kaptırdığı sol bacağı diz üstünden kesilen voleybolcu Barış Şimşek (fotoğrafta), Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda Türkiye'nin başarısı için mücadele ediyor.

Eskişehir'de 4 yıl önce tarım makinesine kaptırdığı sol bacağı diz üstünden kesilen voleybolcu...

Eskişehir'de 4 yıl önce tarım makinesine kaptırdığı sol bacağı diz üstünden kesilen voleybolcu Barış Şimşek (fotoğrafta), Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda Türkiye'nin başarısı için mücadele ediyor.

İLGİLİ HABERLER

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığlı 11 Yaşındaki İbrahim, Dartta Şampiyon Olup Hedef Büyüttü
2
Yüksekova Spor, Kadınlar 1. Ligi'nde Liderliği Kovalıyor
3
Ampute Voleybolcu Barış Şimşek: Hayallerim Daha Büyük!
4
Hatayspor, Beşiktaş'la 3 Puan İçin Savaşacak
5
Mete Gazoz, 2024 Yılını ve Gelecek Hedeflerini Değerlendirdi
6
THY Avrupa Ligi'nde Liderliği Paris Basketbol Ele Geçirdi

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek