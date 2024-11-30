Ampute Voleybolcu Barış Şimşek: Hayallerim Daha Büyük!

Engelleri Aşan Başarı Hikayesi

Eskişehir'de, 4 yıl önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu sol bacağı diz üstünden ampute edilen Barış Şimşek, oturarak voleybol milli takımında ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

18 yaşındaki Şimşek, şu anda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim görüyor. 2020 yılında voleybol branşında genç milli takım kampına davet edilen Şimşek, COVID-19 salgını nedeniyle katılamadı. O dönem, tarımla uğraşan eniştesine yardım ederken geçirdiği kaza, hayatında büyük bir dönüm noktası oldu.

Ampute Sürecinde Yeniden Doğuş

Tarım makinesine kaptırdığı sol bacağı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ampute edilen Şimşek, 5 aylık bir toparlanma sürecinin ardından protez bacakla spor hayatına geri döndü. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü oturarak voleybol takımına seçilen Şimşek, Türkiye Oturarak Voleybol Süper Lig'de mücadele ediyor.

Ay-Yıldızlı Forma ile Büyük Hedefler

Barış Şimşek, Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'na davet edildikten sonra çok istediği ay-yıldızlı formayı giymeye başladı. 15 numaralı formasıyla mücadele eden genç sporcu, 2024 Gümüş Milletler Ligi'nde takım arkadaşlarıyla birlikte şampiyonluk elde etti. 22-24 Kasım tarihleri arasında Burdur'da yapılan Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisinde de başarılı bir performans sergileyerek şampiyonluğu tekrar yaşadı.

“Şimdi hayallerim daha büyük”

Barış Şimşek, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte voleybola sokağında oynayarak başladığını ve kazadan sonra hayata ayak uydurduğunu belirtti. “Hala azimli ve başarılıyım,” diyen Şimşek, hayallerinin şimdi daha da büyüdüğünü ifade etti. “Benim hedefim, Avrupa Şampiyonası'ndan kota alıp Dünya Şampiyonası'na katılmak ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek,” dedi.

Genç Sporculara İlham Veriyor

Şimşek, kendisine destek olan ailesi ve arkadaşlarının yanında olmasının kendisini motive ettiğini ve mutluluk duyduğunu vurguladı. “Engelli gençlere sporu tavsiye ediyorum. Hayat bu, nefes alacaksınız ve devam edeceksiniz. Evde kapanmayacaksınız,” diyerek sporun önemine dikkat çekti.

Barış Şimşek’in hikayesi, engellerin aşılabileceğine dair gençlere ilham vermeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'de 4 yıl önce tarım makinesine kaptırdığı sol bacağı diz üstünden kesilen voleybolcu Barış Şimşek (fotoğrafta), Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda Türkiye'nin başarısı için mücadele ediyor.

Eskişehir'de 4 yıl önce tarım makinesine kaptırdığı sol bacağı diz üstünden kesilen voleybolcu Barış Şimşek (fotoğrafta), Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda Türkiye'nin başarısı için mücadele ediyor.