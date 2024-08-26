Anadolu Ajansı'ndan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

Anadolu Ajansı'ndan Önemli Ziyaret

Son zamanlarda birçok spor olayında iletişim ve bilgilendirme işleviyle öne çıkan Anadolu Ajansı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmenin Ayrıntıları

Ziyaret sırasında, spor kulüpleri ve federasyonların iletişim stratejileri üzerinde duruldu. Hacıosmanoğlu, Anadolu Ajansı'nın spor haberleri konusundaki katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin futboldaki gelişimi adına önemli projeler üzerinde birlikte çalışabileceklerini belirtti.

Gelecek İçin İş Birliği

Gelecekte, Anadolu Ajansı ve TFF'nin ortak projeler geliştirebileceği konusundaki niyetler konuşuldu. İbrahim Hacıosmanoğlu, bu iş birliğinin sporun daha geniş kitlelere ulaşmasında etkili olacağına inandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Direktörlüğü yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu (ortada) ziyaret etti. Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Hacıosmanoğlu, AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir (sağ 3), AA Spor Haberleri Müdürü Eyüp Karakuş (sol 3), AA Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Serdal Kalaycı (solda) ve A Milli Takımdan Sorumlu AA Spor Haberleri Başmuhabiri Hilmi Sever’i (sağda) makamında kabul etti. Ziyarette; TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı (sağ 2), TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da (sol 2) hazır bulundu. Elbir, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na, AA'nın hazırladığı, 1923 yılında hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak ele alındığı "Yıllık 1923" kitabını hediye etti.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Direktörlüğü yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu (ortada) ziyaret etti. Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Hacıosmanoğlu, AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir (sağ 3), AA Spor Haberleri Müdürü Eyüp Karakuş (sol 3), AA Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Serdal Kalaycı (solda) ve A Milli Takımdan Sorumlu AA Spor Haberleri Başmuhabiri Hilmi Sever’i (sağda) makamında kabul etti. Ziyarette; TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı (sağ 2), TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da (sol 2) hazır bulundu. Elbir, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na, AA'nın hazırladığı, 1923 yılında hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak ele alındığı "Yıllık 1923" kitabını hediye etti.