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Anadolu Efes, 16. kez şampiyon oldu

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Anadolu Efes, 16. kez şampiyon oldu
Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek 16. kez şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından tribünler karıştı ve taraftarlar müdahale edilene kadar salonda kalmaya devam etti. Kupa seremonisinde A. Efesli basketbolcular madalyalarını aldılar ve şampiyonluk kupası Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından verildi.

Anadolu Efes, 16. kez şampiyon oldu

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan serinin üçüncü karşılaşmanın ardından tribünler karışırken, yeşil-kırmızılı taraftarlar fazla zaman tribünü terk etmedi ve, "O kupa burada kaldırılamaz" diye tezahüratlar yaptı. Daha sonra play-off finalisti olan Pınar Karşıyaka'nın madalyaları verilirken ikincilik ödülünü Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan'ın elinden aldı. Salonda kalan taraftarların büyük bir çoğunluğu emniyet ekiplerinin müdahalesiyle dışarı tahliye edildi. Yaklaşık 1 saat sonra sahaya dönen A. Efesli basketbolcular, şampiyonluğa özel olan ve ön tarafında "16. kez şampiyon A. Efes", arkasında kadroda yer alan oyuncuların isimlerinin yazılı olduğu tişörtle çıktı. Final serisinin en güzel smaç ödülünü A. Efes'ten eski Karşıyakalı Amath M'Baye alırken, en değerli oyuncu ödülü ise Vasilije Micic'in oldu.

Kupa seremonisi

Kupa seremonisinde A. Efesli basketbolcular ilk olarak madalyalarını aldılar ve ardından şampiyonluk kupası Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından verildi.

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