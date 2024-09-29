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Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Efes'i 37. Kupası için tebrik etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 20:27
Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Şampiyon Anadolu Efes

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenerek basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak'tan Kutlama Mesajı

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Açılışını yaptığımız Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek bu prestijli kupayı 14. kez müzesine götüren Anadolu Efes'i kutluyorum. Ayrıca, Fenerbahçe Beko'ya verdikleri mücadele için de teşekkür ediyorum. Her iki kulübümüze gelecek başarılar diliyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.

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