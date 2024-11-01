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Anadolu Efes, Alba Berlin'i Mağlup Etti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Alba Berlin karşısında baskın bir oyun sergileyerek galip geldi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 00:14
Anadolu Efes, Alba Berlin'i Mağlup Etti

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes Başarısını Sürdürdü

Baskete meraklı olanlar için heyecan verici bir gelişme yaşandı. THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın başkenti Berlin'de Alba Berlin ile karşılaştı. Efes, bu zorlu deplasmanda 86-70'lik skorla galip gelerek önemli bir zafer elde etti.

Maçın Kısa Özeti

Anadolu Efes, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaparak ilk çeyreği 25-19 önde tamamlamayı başardı. Takımın pota altını etkili bir şekilde kullanması, ilk çeyreğin sonunda avantaj sağlamalarına yardımcı oldu. İkinci çeyrekte, Beaubois'ın üç sayılık atışlarıyla öne çıkan Efes, 14. dakikada farkı 14 sayıya kadar yükseltti ve devreyi 51-35'lik skorla önde kapattı.

Üçüncü ve Son Çeyrek

Üçüncü çeyrek boyunca her iki takım da boyalı alanı iyi değerlendirirken, Anadolu Efes son çeyreğe 52-68'lik skorla girdi. Son çeyreğe de hızlı başlayan Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 21 sayıya çıkararak 54-75'lik durumu yakaladı. Rakibin maçta geri dönmesine izin vermeyen Efes, maçı 86-70 ile kazanarak ligdeki 4. galibiyetini elde etti.

Alba Berlin İçin Zor Bir Gün

Alba Berlin ise bu mağlubiyetle sezonun 6. yenilgisini yaşamış oldu. Takımın performansı, taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

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