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Anadolu Efes, Alba Berlin ile Yarın Karşılaşacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Alba Berlin'e konuk oluyor. Müsabaka Almanya'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:52
Anadolu Efes, Alba Berlin ile Yarın Karşılaşacak

Anadolu Efes, Almanya'da Alba Berlin ile Karşılaşıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Almanya'nın başkenti Berlin'de, Alba Berlin ile karşılaşacak. Müsabakanın gerçekleştirileceği Uber Arena'da, karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakadan Önce Takım Performansları

Bu sezon ligde 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi alan Anadolu Efes, son karşılaşmasında iç sahada Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu. Öte yandan, Alba Berlin ise ligde şu anda 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sıradadır. Berlin ekibi tek galibiyetini 3. haftada sahasında LDLC Asvel karşısında 84-79'luk bir skorla elde etti, ancak ardından sırasıyla Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Paris Basketball'a mağlup oldu.

Tarihsel Rekabette Anadolu Efes Üstün

Anadolu Efes ile Alba Berlin arasında şimdiye dek oynanan 18 maçta, Türk temsilcisi Anadolu Efes 16 galibiyet alarak rakibine karşı büyük bir üstünlük sağlamıştır.

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