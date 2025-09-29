Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 876. maça çıkıyor

EMRE DOĞAN - Basketbol Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu ilk maçında yarın İsrail ekibi Maccabi Rapyd ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 876. maça çıkacak.

1979-1980 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında mücadele eden lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 875 karşılaşmanın 494'ünü kazandı, 381'inde mağlup oldu. Türk temsilcisi, Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 627 maçta 337 galibiyet ve 290 yenilgi yaşadı.

875 maçın dağılımı

Anadolu Efes'in 1979-1980 sezonunda başlayan Avrupa kupaları serüveninin karnesi şöyle:

OrganizasyonMaçGalibiyetMağlubiyetKupa 1790442348Kupa 2331914Kupa 3523319Toplam875494381Kupa 1: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig, Avrupa Ligi.

Kupa 2: Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Kulüpler Kupası, Avrupa Kupası, Saporta Kupası.

Kupa 3: Koraç Kupası.

Avrupa kupalarındaki başarıları

Anadolu Efes, 46 yıllık Avrupa kupaları serüveninde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilik elde etti; beş defa Dörtlü Final'e kaldı ve 2 kez üçüncülük aldı.

1995-1996 sezonunda Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını aldı. İstanbul'da Stefanel Milano'yu 76-68 yendiği ilk maçın rövanşında 77-70 mağlup olmasına rağmen sayı averajıyla şampiyon oldu.

Anadolu Efes, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kupasının sahibi oldu. 2020-2021'de Dörtlü Final'de CSKA Moskova'yı 89-86, finalde Barcelona'yı 86-81 yenerek kupaya ulaştı. 2021-2022'de ise finalde Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Takım, ayrıca 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında ise Suprolig ve Avrupa Ligi Dörtlü Finalleri'nde önemli başarılar elde etti. 2018-2019 sezonunda ise THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu.

Avrupa'da kilometre taşları

Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki ilk maçını 11.10.1979'da İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile oynadı. Takımın 100., 200., 300., 400., 500., 600., 700. ve 800. maçlarındaki rakipleri sırasıyla Cibona Zagreb, Caja San Fernando, Alba Berlin, Armani Jeans Milano, Panathinaikos, Zalgiris, CSKA Moskova ve Fenerbahçe Beko olarak kayda geçti.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında kilometre taşı maçları şöyle:

MaçSezonYerTarihKupaA TakımıB TakımıSonuç11979-1980Tel Aviv11.10.1979Kupa 1 - 1. TurMaccabi Tel AvivEfes Pilsen100-531001993-1994Zagreb17.02.1994Kupa 1 - Yarı Final TuruCibona ZagrebEfes Pilsen72-572001999-2000Sevilla23.09.1999Kupa 1 - Eleme TuruCaja San FernandoEfes Pilsen62-433002003-2004Berlin04.02.2004Kupa 1 - 1. TurAlba BerlinEfes Pilsen77-614002008-2009İstanbul10.12.2008Kupa 1 - 1. TurEfes PilsenArmani Jeans Milano74-675002013-2014İstanbul14.03.2014Kupa 1 - Top 16Anadolu EfesPanathinaikos60-656002017-2018Kaunas23.11.2017Kupa 1 - 1. TurZalgirisAnadolu Efes91-837002020-2021Moskova15.12.2020Kupa 1 - 1. TurCSKA MoskovaAnadolu Efes100-658002022-2023İstanbul06.04.2023Kupa 1 - 1. TurFenerbahçe BekoAnadolu Efes103-86

En farklı galibiyetler

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti 1989-1990 sezonunda, Koraç Kupası birinci eleme turunda Avusturya'nın Win Wat Wieden takımına karşı elde edildi. Sahadan 111-47 galip ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibini 64 sayı farkla mağlup etti.

Diğer en farklı galibiyetler:

1988-1989 İstanbul 19.10.1988 Kupa 3 - 1. Ön Eleme Turu: Efes Pilsen - Regenerin 101-49

2004-2005 Atina 09.12.2004 Kupa 1 - 1. Tur: Olympiakos - Efes Pilsen 59-110