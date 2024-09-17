Anadolu Efes Basketbol Takımı, Medya Günü'nde Gelecek Sezonu Tanıttı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Medya Günü'nde Buluştu

Anadolu Efes Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu öncesi THY Avrupa Ligi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlik, kulübün yeni yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikin Detayları

Teknik kadro ve oyuncuların katıldığı organizasyonda, lacivert-beyazlıların yeni formaları tanıtıldı. Ayrıca, sezon öncesi takım fotoğrafı çekimi de yapıldı. Kulüp partnerlerinin özel çekimler gerçekleştirdiği bu etkinlikte, toplamda 40 bin karenin üzerinde fotoğraf ve video kaydedildi.

Medya Günü'nde Hedefler Konuşuldu

Yaklaşık 100 medya mensubunun katıldığı organizasyonda, Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Tomislav Mijatovic ve oyuncular, Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

Yeni Sezon Programı

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Yalovaspor ile karşılaşacak. THY Avrupa Ligindeki ilk maçını ise 4 Ekim'de Virtus Segafredo Bologna ile deplasmanda oynayacak.

Takım Kadrosu

Anadolu Efes'in yeni sezon kadrosunda şu oyuncular yer almakta: Shane Larkin (kaptan), Rodrigue Beaubois (ikinci kaptan), Jordan Nwora, Elijah Bryant, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel, Rolands Smits, Darius Thompson, Stanley Johnson, Vincent Poirier, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı, Justus Hollatz, Ercan Osmani, Daniel Oturu, Erkan Yılmaz, Derek Willis.