DOLAR
34,09 -0,37%
EURO
37,93 -0,11%
ALTIN
2.811,71 0,35%
BITCOIN
2.077.456,79 -5,58%

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Medya Günü'nde Gelecek Sezonu Tanıttı

Anadolu Efes, yeni sezon öncesi medya ile buluştu. Takım, hedeflerini ve yeni formalarını tanıttı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:45
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Medya Günü'nde Gelecek Sezonu Tanıttı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Medya Günü'nde Buluştu

Anadolu Efes Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu öncesi THY Avrupa Ligi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlik, kulübün yeni yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikin Detayları

Teknik kadro ve oyuncuların katıldığı organizasyonda, lacivert-beyazlıların yeni formaları tanıtıldı. Ayrıca, sezon öncesi takım fotoğrafı çekimi de yapıldı. Kulüp partnerlerinin özel çekimler gerçekleştirdiği bu etkinlikte, toplamda 40 bin karenin üzerinde fotoğraf ve video kaydedildi.

Medya Günü'nde Hedefler Konuşuldu

Yaklaşık 100 medya mensubunun katıldığı organizasyonda, Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Tomislav Mijatovic ve oyuncular, Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

Yeni Sezon Programı

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Yalovaspor ile karşılaşacak. THY Avrupa Ligindeki ilk maçını ise 4 Ekim'de Virtus Segafredo Bologna ile deplasmanda oynayacak.

Takım Kadrosu

Anadolu Efes'in yeni sezon kadrosunda şu oyuncular yer almakta: Shane Larkin (kaptan), Rodrigue Beaubois (ikinci kaptan), Jordan Nwora, Elijah Bryant, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel, Rolands Smits, Darius Thompson, Stanley Johnson, Vincent Poirier, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı, Justus Hollatz, Ercan Osmani, Daniel Oturu, Erkan Yılmaz, Derek Willis.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Medya Günü'nde Gelecek Sezonu Tanıttı
3
MKE Ankaragücü'nün Yeni Teknik Direktörü Kenan Koçak
4
Galatasaray, Gaziantep FK'yi Ağırladı: Maç Öncesi Notlar
5
Süper Lig'den 8 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi
6
Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Yeni Sponsorluk Anlaşması
7
UEFA Şampiyonlar Ligi: Milan ve Liverpool Karşı Karşıya! Dev Maçın Tüm Detayları

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız