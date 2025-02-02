Anadolu Efes, Bursaspor Yörsan'ı 83-68 Geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 17. Hafta Mücadelesi

Bu hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Bursaspor Yörsan'ı 83-68 yenerek önemli bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle birlikte lacivert-beyazlılar, ligin 17. haftasındaki 13. galibiyetini elde etti.

Bursa Ekibi Zorlu Maçtan Yenilgiyle Ayrıldı

Bursaspor Yörsan ise maçı kaybederek sezon boyunca 10. kez sahadan yenilgiyle ayrılmış oldu. Bu sonuç, Bursaspor'un üst üste aldığı mağlubiyetlere bir yenisini ekledi.

Ödül Töreni ve Anlamlı Sunum

Karşılaşma öncesinde gerçekleşen özel bir törende, "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Özel Ödülü" Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Necati Güler'e sunuldu. Törene, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay ile Osman Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu katılarak ödülü takdim etti.