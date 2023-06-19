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Anadolu Efes, Ergin Ataman ve Yakup Sekizkök'e Teşekkür Plaketi Verdi

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Anadolu Efes, Ergin Ataman ve Yakup Sekizkök'e Teşekkür Plaketi Verdi
Anadolu Efes, Ergin Ataman ve Yardımcı Antrenör Yakup Sekizkök'e teşekkür plaketi verdi.

Anadolu Efes, Ergin Ataman ve Yakup Sekizkök'e Teşekkür Plaketi Verdi

Istanbul Lacivert-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tecrübeli başantrenör yönetiminde kazandığı kupaların videolarını yayımlayarak, 'Unutulmaz başarılar, sayısız kupa ve çok özel hikayeler. Verdiğin emekler ve bu kulübe yaşattıkların için sonsuz teşekkürler.' ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan da Ergin Ataman'a ve kulüpten ayrılan bir diğer isim olan yardımcı antrenör Yakup Sekizkök'e teşekkür plaketi verdi.

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