Anadolu Efes Galatasaray'ı 88-75 Yenerek Turnuvayı Önde Tamamladı

17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Galatasaray ve Anadolu Efes Mücadelesi

Bu yıl düzenlenen 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası, Anadolu Efes'in Galatasaray ile karşılaşmasına sahne oldu. Maç sonucunda Anadolu Efes, Galatasaray'ı 88-75 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Turnuvanın Detayları

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle gerçekleştirilen bu karşılaşma, Nirvana Basketball Weeks etkinlikleri çerçevesinde Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Otel'in bünyesindeki Cosmos Sports Center'da oynandı.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın ilk periyodu Anadolu Efes'in 24-20 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta da Anadolu, 45-42 önde girdi. Üçüncü periyotta ise farkı açarak 72-51 ile sahaya girdi. Sonuç olarak Anadolu Efes, turnuvayı 88-75'lik skorla kazanarak tamamladı.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle "Nirvana Basketball Weeks" kapsamında Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Otel bünyesindeki Cosmos Sports Center düzenlenen 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes ile Galatasaray karşılaştı.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle "Nirvana Basketball Weeks" kapsamında Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Otel bünyesindeki Cosmos Sports Center düzenlenen 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes ile Galatasaray karşılaştı.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle "Nirvana Basketball Weeks" kapsamında Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Otel bünyesindeki Cosmos Sports Center düzenlenen 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes ile Galatasaray karşılaştı.