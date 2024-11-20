DOLAR
34,46 0,01%
EURO
36,42 0,42%
ALTIN
2.914,23 0,14%
BITCOIN
3.223.394,34 -1,11%

Anadolu Efes, İsmail Şenol'u Sportif Direktör Olarak Atadı

Anadolu Efes, İsmail Şenol'u sportif direktör olarak atadı. Şenol, basketbol dünyasında 20 yılı aşkın deneyime sahip.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:14
Anadolu Efes, İsmail Şenol'u Sportif Direktör Olarak Atadı

Anadolu Efes, İsmail Şenol'u Sportif Direktör Olarak Atadı

Anadolu Efes Spor Kulübü, sportif direktörlük görevine İsmail Şenol'un getirildiğini resmen açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan basın açıklamasında, İsmail Şenol'un basketbol dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olduğu vurgulandı.

İsmail Şenol'un Kariyeri

Açıklamada, "İsmail Şenol, basılı yayıncılıkta editörlük ve yazarlık, görsel yayıncılıkta ise sunuculuk ve üst seviye yöneticilik yapmıştır. Ayrıca, çeşitli Euroleague ve NBA takımlarının scouting danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir" ifadelerine yer verildi. Kulüp, İsmail Şenol'a ailelerine katıldıkları için 'hoş geldin' diyerek yeni görevinde başarılar diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul Heyecanı: Ertuğrul Doğan Adaylığını Yeniledi
3
TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı
4
Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası Başlıyor
5
Fenerbahçe, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
6
Bodrum FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı