Anadolu Efes, İsmail Şenol'u Sportif Direktör Olarak Atadı

Anadolu Efes Spor Kulübü, sportif direktörlük görevine İsmail Şenol'un getirildiğini resmen açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan basın açıklamasında, İsmail Şenol'un basketbol dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olduğu vurgulandı.

İsmail Şenol'un Kariyeri

Açıklamada, "İsmail Şenol, basılı yayıncılıkta editörlük ve yazarlık, görsel yayıncılıkta ise sunuculuk ve üst seviye yöneticilik yapmıştır. Ayrıca, çeşitli Euroleague ve NBA takımlarının scouting danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir" ifadelerine yer verildi. Kulüp, İsmail Şenol'a ailelerine katıldıkları için 'hoş geldin' diyerek yeni görevinde başarılar diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.