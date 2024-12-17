Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı Konuk Ediyor!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı Ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak.

Sezon Performansları

Bu sezon 15 maçta 8 galibiyet ve 7 yenilgi alan Anadolu Efes, haftaya 9. sırada girdi. Aynı başarı yüzdesine sahip olan Kızılyıldız ise 8. sırada yer alıyor.

Tarihî Rekabet

İki takım, Avrupa kupalarında 21. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 20 maçta Anadolu Efes, 13 galibiyet alırken, Kızılyıldız 7 kez kazandı. THY Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, Kızılyıldız'a karşı 11-5'lik bir galibiyet üstünlüğüne sahip. FIBA organizasyonlarında ise her iki takımın 2'şer galibiyeti bulunuyor.

Avrupa Arenasında 852. Maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 852. maçını oynayacak. Şimdilik, 851 karşılaşmada 480 galibiyet alırken, 371 yenilgi yaşadı. Türk temsilcisi, THY Avrupa Ligi'nde 604. müsabakasını yaparken, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 603 maçta 323 galibiyet, 280 mağlubiyet elde etti.