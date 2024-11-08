Anadolu Efes, Monaco Karşısında Mağlup Oldu

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya 69-81 Mağlup Oldu

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fransa ekibi Monaco ile karşı karşıya geldi ve maçı 81-69 kaybetti.

Çekişmeli Başlangıç

Mücadele, ilk çeyrekte sıkı bir rekabetle başladı. Lacivert-beyazlı ekip, 5. dakikayı 17-13 geride tamamlamasına rağmen, bu çeyreği 23-22 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de iki tarafın da net bir üstünlük kuramadığı görüldü ve Anadolu Efes, devre arasına 41-36 önde girdi.

İkinci Yarıda Fark Genişledi

Maçın ikinci yarısında karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede, Anadolu Efes, 29. dakikada farkı 10 sayıya çıkartarak 58-48 öne geçti ve üçüncü periyodu 59-52 önde tamamladı.

Son Çeyrek ve Monako'nun Zaferi

Son çeyreğin başında Monaco, sert savunması ile 7-0’lık bir seri yakalayarak 33. dakikada 59-59 eşitliği sağladı. Maçın son dakikalarında etkisiz kalan Anadolu Efes, 38. dakikada 7 sayı geriye düştü. Monaco, son çeyrekte 29 sayı atarken sadece 10 sayı yedi ve maçı 81-69 kazanarak galip geldi.

Öne Çıkan İsimler

Anadolu Efes'te Poirier 14 sayı ve 8 ribauntla dikkat çekerken, Ercan 11, Smits ise 10 sayıyla double digits’e ulaştı. Monaco'da ise Papagiannis 15 sayı ve 7 ribauntla öne çıkarken, Loyd 14 sayı ve 4 asist, James 12 sayı ile oynadı.

Mustafa Kemal Atatürk Anıldı

Müsabaka öncesinde ve esnasında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüleri sıkça ekrana yansıtıldı ve taraftarlar alkışlarla ve tezahüratlarla kendisini andı.

Furkan Korkmaz'ın Dönüşü

Monaco forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'e karşı çıktığı maçta 5 dakika 45 saniye süre aldı. Furkan, maçı 2 sayı ve 2 defansif ribauntla tamamladı. Oyuna girişi sırasında Anadolu Efes taraftarları tarafından alkışlandı.