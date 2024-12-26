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Anadolu Efes, Monaco'ya Kaybetti: Sonuç 94-75

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya 94-75 mağlup olarak 8. yenilgisini aldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 23:03
Anadolu Efes, Monaco'ya Kaybetti: Sonuç 94-75

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya Yenildi

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımına karşı deplasmanda 94-75'lik bir skorla mağlup oldu. Bu sonuç, lacivert-beyazlı ekip için 8. yenilgi anlamına gelirken, Monaco ise 12. galibiyetini elde etti.

Maçın Detayları

Gaston Medecin Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada Monaco, etkili bir başlangıç yaptı. İlk periyodu 22-13'lük skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Fransa temsilcisi, devreyi 49-34 ile önde kapattı.

İkinci yarıda da Monaco, iyi performansını sürdürerek, üçüncü periyodu 69-54 önde tamamladı. Sonuç olarak, maçtan 94-75 galip ayrıldılar ve Anadolu Efes için zorlu bir deplasman daha geride kalmış oldu.

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